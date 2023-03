UK-Besuch: Prinz Harry wird seine Familie nicht treffen!

Prinz Harry (38) hat keine Zeit, seinen Bruder oder seinen Vater zu sehen! Der britische Royal war gemeinsam mit seiner Frau bereits vor einigen Jahren in die USA ausgewandert. Seitdem erhebt er in Veröffentlichungen wie einer Doku oder seinen Memoiren immer wieder Vorwürfe gegen das Königshaus und sorgt damit für Zoff. Wegen eines Gerichtsprozesses ist der Rotschopf nun erstmals seit der Beerdigung seiner Großmutter, der Queen (✝96), wieder im Lande. Ein Abstecher bei den Verwandten ist aber offenbar nicht drin!

Der Buckingham Palace teilte mit, dass König Charles (74) weder in Windsor noch in London sei und am Mittwochmorgen zu einem Staatsbesuch nach Deutschland aufbrechen werde. Es ist auch unwahrscheinlich, dass Harry sich mit William treffen wird. Der Thronfolger William (40) und seine Frau Kate (41) sowie ihre Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) sind derzeit nicht in Windsor, da die Kinder Osterferien haben.

Der Grund für Harrys Besuch in Großbritannien ist der Rechtsstreit gegen Associated Newspapers Limited. Zuvor hatte er eine Verleumdungsklage gegen das Medienunternehmen eingereicht, weil die Zeitung Mail on Sunday ihn als Lügner bezeichnet hatte. Nun geht Harry erneut gegen das Unternehmen vor und hofft einen weiteren Kampf gegen ANL zu gewinnen.

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry im April 2022

