Nach Gewichtsverlust: Tammy Slatons Selfies begeistern Fans

Tammy Slaton ist stolz auf ihre Erfolge! In den vergangenen Jahren war die US-Amerikanerin mit der Realityshow "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" berühmt geworden. Da sie wegen ihres Übergewichts immer wieder gesundheitliche Probleme hatte, sagte die 36-Jährige der Fettleibigkeit den Kampf an. Dabei konnte sie bereits einige Erfolge feiern und Fans mit ihrer Zielstrebigkeit begeistern. Nun zeigt Tammy, wie viel Gewicht sie schon verloren hat!

Auf Instagram teilte sie stolz mehrere Selfies, die ihren Gewichtsverlust unterstreichen. Die zehn Fotos zeigen, dass ihr Gesicht nun deutlich schlanker wirkt. Ihre Follower zeigen sich begeistert über das Update und feuern Tammy weiter an. "Du siehst jeden Tag besser aus! So sieht Entschlossenheit aus" oder "Dein Gesicht ist so schön und du bist es auch im Inneren… Wie du gesagt hast, verdienst du Respekt! Und du wirst ihn einfordern!", kommentieren ihre Fans.

Ein Grund für Tammys Motivation dürfte wohl auch ihr neues Liebesglück sein. In einer Reha hatte sie vergangenen November ihren Partner Caleb kennengelernt, den sie noch im selben Monat heiratete. Seither scheint sie überglücklich zu sein. Auch ihre Schwester Amy freut sich darüber: "Als sie mir zum ersten Mal erzählte, dass sie mit Caleb zusammen ist, dachte ich: 'Das ist gut. Vielleicht können sie sich zusammentun und sich gegenseitig auf eine Art und Weise motivieren, wie wir sie als Familie nicht motivieren konnten."

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

Instagram / official_tammyslaton Tammy Slaton, "Unser Leben mit 500 kg"-Star

