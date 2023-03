Nach GNTM-Umstyling: Anya hat sich an neuen Look gewöhnt

Anya Elsner liebt ihre neue Frisur! Die Beauty ist aktuell Kandidatin in der 18. Staffel von Germany's next Topmodel. Wie jedes Jahr wurde auch in dieser Staffel besonders die berüchtigte Umstyling-Folge herbeigesehnt. Auch dieses Mal flossen wieder zahlreiche Tränen und die Nachwuchsmodels mussten sich mit ungewohnten Looks anfreunden. Die Berlinerin erhielt eine der drastischsten Typveränderungen. Im Promiflash-Interview verriet Anya nun, dass sie den Kurzhaarschnitt mittlerweile super findet!

Am Rande der Premiere von "Happy Birthday Tabaluga" in Berlin traf Promiflash die 19-Jährige. "Ich muss ehrlich sagen, nach dem Umstyling war es ein riesiger Schock für mich. Ich hatte noch nie so kurze Haare und auch noch nie blonde Haare!", gestand sie. Sie habe gedacht: "Wenn ich zu Hause bin, werde ich es auf jeden Fall wieder braun färben und wachsen lassen." Inzwischen hat Anya sich allerdings an den neuen Style gewöhnt. "Aber dann ist so ein bisschen Zeit verflogen und mittlerweile finde ich es wirklich astrein. Ich will wirklich gar nichts daran ändern. Ich liebe meinen neuen Look", erklärte sie.

Auch die Familie der zahnmedizinischen Fachangestellten war begeistert: "Mein allergrößter Fan ist nach wie vor mein Papa. Und der meinte, es sieht supertoll aus. Es passt perfekt zu meinem Gesicht." Deshalb sei sie rundum zufrieden. "Besser hätte es gar nicht laufen können. Mein Papa ist mein allergrößter Fan und er hat mich in jeder Sache unterstützt", ergänzte sie.

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin

ProSieben/Richard Hübner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

