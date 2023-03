Kurzhaarschnitt: GNTM-Anya war schockiert vom Umstyling!

Anya Elsner ist kaum wiederzuerkennen! Derzeit sucht Heidi Klum (49) zum 18. Mal nach Germany's next Topmodel. Auch dieses Jahr fieberten Fans vergangene Woche bei der berüchtigten Umstyling-Folge mit. Dabei flossen zahlreiche Tränen und nicht jeder neue Look stieß sofort auf Begeisterung. Die 19-Jährige machte eine der krassesten Typveränderungen mit: Ihre ehemals langen braunen Haare sind nun kurz und blond. Dafür wurde sie sogar von den anderen Models ausgelacht. Im Promiflash-Interview verrät Anya, wie sie nun über den neuen Look denkt!

"Ich liebe meine neue Frisur!", verkündet das Nachwuchsmodel gegenüber Promiflash. Doch das war nicht immer so, denn die kurzen Haare seien zu Beginn ein Schock gewesen. "Ich konnte mich erst im Spiegel nicht wiedererkennen. Es war ein riesiger Schock, den ich lange verkraften musste, es war nicht leicht", berichtet Anya. Als ihre ersten Gedanken vorm Spiegel nennt sie "Was wird mein Papa sagen?" und "Ich sehe furchtbar aus." Mittlerweile sei sie jedoch total zufrieden und wolle auch nichts mehr an ihrem Look ändern.

Nun hofft Anya, mit dem frechen Haarschnitt als Model so richtig loslegen zu können. "Mein neuer Look ist auf jeden Fall etwas, was nicht jedes Model hat, dementsprechend glaube und hoffe ich, dass ich vor allem im High Fashion Bereich durchstarten kann", erklärt sie selbstbewusst.

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin

Instagram / anya.elsner Anya Elsner

ProSieben / Richard Hübner Anya, GNTM-Kandidatin 2023

