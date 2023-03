Nach Michelle: Auch Matthias Höhn löscht alle Pärchenfotos!

Was ist nur bei Matthias Höhn (27) und seiner Michelle los? Bei Prominent getrennt ist der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller derzeit mit seiner Ex Jenefer Riili zu sehen. Er selbst hat allerdings schon längst wieder eine neue Frau an seiner Seite, wie er auch schon in der Show betonte. Doch dann sorgte diese für Krisengerüchte: Michelle löschte alle Fotos mit Matze und teilte kryptische Videos. Jetzt zog auch Matthias nach und entfernte jeglichen Pärchencontent!

Auf Instagram sparte der Realitystar eigentlich nicht an Paarfotos mit der Blondine. Doch davon ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Auch das Herz-Emoji und eine Verlinkung auf Michelles Profil in seiner Bio gehören der Vergangenheit an. Außerdem kappt er noch eine weitere Verbindung zu ihr: Matthias folgt Michelle nicht länger. Die Influencerin war diesen Schritt schon vor ihm gegangen.

Sollten die beiden tatsächlich in einer Krise stecken, so muss diese wohl recht überraschend und schnell über sie hereingebrochen sein. Immerhin zeigten sich Matze und Michelle erst gestern noch im gemeinsamen Urlaub im Schnee. Etwa 24 Stunden später hatte sich die Bayerin allerdings schon etwas bedrückt in ihrer Instagram-Story gemeldet und angemerkt, dass heute nicht ihr Tag sei.

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle, Influencer

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, TV-Star

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle 2022 in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de