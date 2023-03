Nach Trennungswirrwarr: Katie Price zeigt neue Oberweite

Will Katie Price (44) zeigen, was sie hat? Aktuell sorgt die britische Reality-TV-Bekanntheit mal wieder mit ihrem Liebesleben für Aufsehen. Nachdem sie und ihr On-off-Partner Carl Woods (34) im vergangenen Jahr getrennte Wege gegangen waren, wurden die beiden erst kürzlich Arm in Arm bei einem gemeinsamen Spaziergang gesichtet. Daraufhin machte Katie jedoch Andeutungen, dass sie weiterhin Single sei. Nun präsentiert sie sich sexy im Netz – etwa um Carl zu ärgern?

Via Instagram meldet sich Katie am Montag mit einem Schnappschuss bei ihren Fans, der sie und ihren Kumpel im gemeinsamen Thailand-Urlaub zeigt. Auch wenn die Reise schon eine Weile her ist, wollte sie die Aufnahme offenbar trotzdem mit der Welt teilen – immerhin stellt die 44-Jährige auf dem Pic ihren Sommer-Body samt ihrer frisch operierten Oberweite zur Schau. Damit präsentiert sie ihren Followern stolz das Ergebnis ihrer 16. Brustvergrößerung. Auch an Carl wird der Beitrag sicher nicht vorbeigehen...

Auf dem Foto scheint sich Katie sichtlich wohlzufühlen – das sei allerdings nicht immer so. "Ich bin nicht mehr glücklich. Erst heute Morgen habe ich in den Spiegel gesehen und dachte: 'Ich bin so hässlich.' Dann dachte ich: 'An diesem Gesicht sollte man wirklich nichts mehr machen'", ärgerte sie sich am vergangenen Wochenende in der "The Jeremy Vine Show" über ihr Aussehen.

BDC Images / MEGA Katie Price, Januar 2023

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im September 2020

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

