Niedlichkeitsfaktor: Das ist der "The Masked Singer"-Pilz

The Masked Singer veröffentlicht die sechste Maske. Die neue Staffel der beliebten Rate-Show rückt mit großen Schritten immer näher. Bereits sechs der aufwendigen Kostüme sind bekannt. Nachdem die ersten drei aus Seepferdchen, Igel und Schuhschnabel bestanden, begann das nächste Trio mit dem Waschbären und dem Känguru. Nun folgt der Dritte im Bunde und treibt den Niedlichkeitsfaktor nach oben: Die neue Maske ist ein Pilz!

Mit riesigen Kulleraugen und einem freundlichen Lächeln winkt der Pilz den "The Masked Singer"-Fans bei Instagram entgegen. "Wenn jemand Glück haben wird, dann bestimmt diese Maske! Der Pilz möchte bei 'The Masked Singer' zeigen, was wirklich in ihm steckt", lautet die Ankündigung unter dem Post. Und die Fans zeigen sich jetzt schon begeistert von dem putzigen Glücksbringer. "Erinnert mich an Groot. Richtig goldig", freut sich eine Userin. "Oh nein, wie süß", meinen gleich mehrere Follower.

Die Masken sind diesmal aber noch viel mehr als bunt und aufwendig. Sie bringen auch eine ganz neue Eigenschaft mit: Der Sender wird erstmals Kameras in den Kostümen anbringen! Damit soll die Perspektive gewechselt werden, sodass die Zuschauer den Auftritt aus Sicht der verkleideten Promis erleben.

Anzeige

ProSieben/ Willi Weber Matthias Opdenhövel posiert mit dem Schuhschnabel, dem Punk-Igel und dem Seepferdchen

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Riccardo Simonetti, Ruth Moschner und Judith Williams bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Waschbär von "The Masked Singer" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de