Neuerung bei "The Masked Singer": Kameras in den Masken!

Ein ganz neuer Blickwinkel! In wenigen Wochen beginnt endlich die neue Staffel von The Masked Singer auf ProSieben. Bereits drei Kostüme wurden vorgestellt: das Seepferdchen, der Igel und der Schuhschnabel. Schon zum achten Mal werden verhüllte Gesangstalente auf der Bühne performen. Damit es den Zuschauern nicht langweilig wird, gibt es nun eine kleine Neuerung in der Sendung: Es sollen Kameras in den Masken platziert werden!

ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler verspricht: "'The Masked Singer' wird so nah wie nie." Es werde erstmalig die Perspektive gewechselt, damit die Zuschauer den Auftritt aus der Sicht der Masken erleben können. Die Kameras sollen in den Kostümen angebracht werden. Eine weitere angekündigte Neuerung sei laut dwdl, dass sich die Verkleidungen im Laufe der Staffel verändern können. Die Zuschauer dürfen zukünftig über die JoinMe-App mitentscheiden, ob und wie sich die ein oder andere Maske für die nächste Show verändern solle.

Natürlich bleiben auch Dinge bei der beliebten Rateshow beim Alten! Zum Beispiel wird Matthias Opdenhövel (52) als Moderator traditionell durch den Abend führen. Und auch Ruth Moschner (46) und Rea Garvey (49) werden wieder im legendären Rateteam sitzen. Gemeinsam mit einem wöchentlich wechselnden Gast werden sie abermalig wilde Vermutungen anstellen, wer sich unter den Masken versteckt.

ProSieben / Willi Weber Das Seepferdchen von "The Masked Singer Germany"

ProSieben / Willi Weber Der Igel bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben/Willi Weber Der Schuhschnabel von "The Masked Singer Germany"

