Schweighöfer-Wachsfigur: Madame-Tussauds-Aktion hat Folgen

Diese Werbeaktion ging wohl nach hinten los! Am Sonntagabend wandten sich die Verantwortlichen des Instagram-Accounts von Madame Tussauds an die Öffentlichkeit. Zwei Personen wären in das Museum eingebrochen und hätten die Wachsfigur von Matthias Schweighöfer (42) gestohlen. Dazu wurden Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht, wie die Figur entwendet wurde. Doch Madame Tussauds dachte sich die Aktion nur aus! Jetzt drohen der Betreiberfirma heftige Konsequenzen.

Madame Tussauds Berlin ging mit dem Post zu dem verschwundenen Wachs-Matthias viral. Einige vermuteten, dass das Comedy-Duo Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) seine Finger mit im Spiel hat – aber Fehlanzeige. "Es handelt sich hierbei um einen von uns initiierten PR-Stunt", wurde später auf Instagram aufgeklärt. Die Polizei fand das ganz und gar nicht lustig. "Das ist moralisch verwerflich", sagte Martin Halweg von der Berliner Polizei zu RTL.

Nachdem sich mehrere Menschen bei der Polizei aufgrund des Posts von Madame Tussauds gemeldet hatten, wurden mehrere Einsatzkräfte an den vermeintlichen Tatort geschickt – darunter Beamte der Kriminalpolizei. Nachdem sich der Sachverhalt als Fake herausstellte, ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat gegen die Betreiberfirma. Für das Vortäuschen einer Straftat droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der Berlinale Eröffnungszeremonie im Februar 2023

ActionPress Matthias Schweighöfer in der Wuhlheide 2019

Stanislav Honzik/ Netflix Matthias Schweighöfer in "Army of Thieves"

