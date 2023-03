Weil Uwe über Familie lästert: Stress bei den Ochsenknechts!

Hier hat Uwe Ochsenknecht (67) offenbar einen kleinen Familienzoff entfacht. Der Schauspieler hat mit seiner Ex-Frau Natascha Ochsenknecht (58) drei gemeinsame Kinder: Wilson Gonzalez (33), Jimi Blue (31) und Cheyenne Savannah (22). Seine Ex und die Kids sind momentan mit ihrer Reality-TV-Serie Diese Ochsenknechts im TV zu sehen. Uwe kommt darin aber nicht vor. Der Blondschopf scheint nicht allzu viel von der Serie zu halten – deswegen gab es nun Stress bei Natascha und Co.!

Im Teaser zur neuen Folge der Show erzählt Natascha, dass ihr Ex sich abfällig über seine Familie geäußert hat. "Letztendlich ist es so, dass ihr [Cheyennes] Vater in einer Sendung war und hat sich wieder nicht so nett über mich und über unsere Familie geäußert. Das ging auch um unsere Serie und so. Wir wissen alle, er hat sie geguckt", meinte sie. Daraufhin habe die Blondine in die Familien-WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass sie das respektlos finde – Tochter Cheyenne fand das wohl aber nicht so toll und verließ die Gruppe.

Aber was hatte Uwe überhaupt gesagt? Bei "Inas Nacht" hatte er darüber gesprochen, dass er sich teilweise ärgert, wenn sein Nachname mit Negativschlagzeilen in der Presse erscheint. "Das hab ich schon seit der Scheidung gedacht. Am Anfang habe ich gedacht, hoffentlich können die Leute den Qualitätsunterschied sehen und ich glaube, es ist gelungen", lästerte er.

W.Eibermann/face to face Uwe und Natascha Ochsenknecht, 2009

Action Press / AEDT Nino Sifkovits, Cheyenne und Natascha Ochsenknecht, Barbel Wierichs und Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Getty Images Natascha und Uwe Ochsenknecht im Januar 2016

