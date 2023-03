Wenn Ex Chris mit Sohn zusammen ist: Eva Benetatou liebt es

Zwischen Evanthia Benetatou (30) und Chris Broy (33) fließt endgültig kein böses Blut mehr – im Gegenteil! Die einstige Bachelor-Finalistin und der Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmer hatten sich noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes George Angelos getrennt und sich daraufhin eine öffentliche Schlammschlacht geliefert. Vor knapp einem Jahr haben sie dem Rosenkrieg allerdings ein Ende gesetzt, um ihrem Sohn bessere Eltern zu sein. Dass sie seitdem gut miteinander harmonieren, stellt Eva nun mit liebevollen Worten unter Beweis.

In ihrer Instagram-Story erklärte die Influencerin, dass Chris und sie mittlerweile einen guten Weg miteinander gefunden haben und sich gegenseitig respektieren. "Wir können Dinge miteinander unternehmen und Spaß zusammen haben und natürlich hat er die Chance verdient, einfach Papa zu sein und der Kleine liebt ihn. Bei mir geht das Herz auf, wenn ich Chris und George zusammen sehe und sehe, wie glücklich der Kleine ist", freute sich die 30-Jährige.

Ein Liebescomeback ist für die ehemaligen Verlobten aber nicht in Sicht. Chris stellte im RTL-Interview klar: "Es ist gut so, wie es gerade ist, und das soll auch so bleiben." Eva sieht das ähnlich: "Natürlich wäre es wunderschön für George, aber ich glaube nicht, dass wir den Weg zueinanderfinden könnten."

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn im März 2023

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seinem Sohn George im April 2022

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn im November 2022 in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de