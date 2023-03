Cathy Hummels hat die Trennung von Mats "gut überlebt"!

Cathy Hummels (35) spricht offen über eine schwere Zeit in ihrem Leben! Die Moderatorin und Designerin wurde als Frau von Fußballspieler Mats Hummels (34) bekannt. Doch im vergangenen Jahr gaben die Eltern des kleinen Ludwig Hummels (5) offiziell ihre Trennung bekannt – und haben sich im Dezember schließlich auch scheiden lassen. Einen dramatischen Rosenkrieg liefern sich die zwei aber nicht: Für ihren Sohn wollen die Verflossenen eine möglichst normale Freundschaft wahren. Cathy betont nun auch im Nachhinein: Sie hat die Scheidung überraschend gut vertragen!

Im Gala-Interview offenbart die Influencerin jetzt: "Ich bin dankbar dafür, dass ich die Trennung so gut überlebt habe." Einige Fans sorgten sich um Cathy, weil sie zuletzt anscheinend an Gewicht verloren hat. Dazu kann die 35-Jährige nur sagen: "Ich war sehr rastlos. Ich wollte nicht traurig sein. Ich habe alles weggedrängt und konnte nicht still sitzen. Und das alles ging dann bei mir mit einem enormen Gewichtsverlust einher." Abschließend möchte sie aber klarstellen: "Mittlerweile geht es mir körperlich und geistig so gut wie schon lange nicht mehr."

Im Zuge ihrer Scheidung zieht Cathy nun auch mit Sohnemann Ludwig in ein neues Haus, das besser zu ihr passt. Auf Instagram gab sie ihrer Community schon erste Einblicke: Die TV-Bekanntheit hat sich ein modernes Haus ausgesucht. Im Wohnbereich gibt es einen großen Kamin sowie eine eindrucksvolle Wendeltreppe nach oben. Auf dem Boden liegt stylishes Fischgrät-Parkett.

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Ludwig Hummels und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

