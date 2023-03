Herzallerliebst: Cressida Bonas kuschelt mit Baby und Hund!

Cressida Bonas (34) könnte momentan wohl kaum glücklicher sein! Das Model war von 2012 bis 2014 mit niemand Geringerem als Prinz Harry (38) zusammen gewesen. Nach ihrer Trennung hatte sie Harry Wentworth-Stanley kennengelernt – ihm hatte sie 2020 schließlich das Jawort gegeben. Im September vergangenen Jahres hatte die Beauty verkündet, dass sie erstmals schwanger sei. Ende November erblickte dann ihr Sohn das Licht der Welt. Nun bewies Cressida – sie liebt es, mit ihrem Kleinen zu kuscheln!

Via Instagram teilte die Neu-Mama nun eine niedliche Fotoreihe zum Geburtstag ihres Dackels. Unter den putzigen Schnappschüssen befand sie auch eins, auf dem Cressida nicht nur mit ihrem Hund knuddelt, sondern auch mit ihrem Sohnemann. Während sie ihren Nachwuchs liebevoll im Arm hält, schmiegt sich ihr geliebter Vierbeiner an sie und ihren kleinen Sohn. "Sie ist immer an meiner Seite und bringt so viel Freude in unser Leben", schwärmte die 33-Jährige zu den Bildern.

Neben liebevollen Kuscheleinheiten führt Cressida ihren Sprössling aber auch gern im Kinderwagen zum Spazieren aus. Beispielsweise hatten Paparazzi die Britin im Januar bei einem Bummel erwischt. Dabei hatte sie immer wieder in die Baby-Kutsche geschaut und gelächelt.

Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas, englisches Model

Getty Images Cressida Bonas im Januar 2019

MEGA / Raw Image LTD Cressida Bonas, Ex von Prinz Harry

