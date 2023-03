Hot! Jennifer Aniston rockt Premiere im Mini-Glitzer-Kleid

Ihr neuer Film erscheint noch diese Woche! Bereits mit dem ersten Teil von "Murder Mystery" feierten Jennifer Aniston (54) und Film-Ehemann Adam Sandler (56) große Erfolge. Die Fortsetzung der Netflix-Krimi-Komödie erscheint am 31. März. Gestern feierte der Film in Los Angeles Premiere. Vor einer Café-Szene reihte sich der gesamte Cast auf. Jennifer zog durch ihr silbernes kurzes Kleid alle Blicke auf sich!

Zur Premiere ihres neuen Netflix-Streifens "Murder Mystery 2" erschien Jennifer wie gewohnt stylish. In einem silbernen Mini-Glitzer-Kleid rockte sie das Event. Das kurze Kleid war aus verschiedenen Stofftexturen zusammengesetzt und hatte auch einige Perlendetails. Dazu trug sie passende silberne High Heels und silbernen Schmuck. Auch bei ihrem Make-up setzte die Schauspielerin auf graue Glitzertöne und einen frischen Glow.

Beim Fotocall für den Film in Paris, wo ein Teil der Handlung stattfindet, war Jennifer in einer schimmernden Robe erschienen. Zu dem Termin trug sie in ein bodenlanges, beigefarbenes Kleid und begeisterte neben Film-Ehemann Adam die Fotografen.

Getty Images Jennifer Aniston bei einer Premiere in Los Angeles 2023

Getty Images Jennifer Aniston bei einer Premiere in Los Angeles 2023

Getty Images Jennifer Aniston und Adam Sandler in Paris 2023

