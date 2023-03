Jenna Ortega lehnte ihre "Wednesday"-Rolle mehrfach ab!

Wednesday ohne Jenna Ortega (20)? Die Horrorkomödie schlug auf Netflix ein wie eine Bombe! Im Spin-off des Klassikers "The Addams Family" dreht sich alles um Spross Wednesday und ihr Leben auf einer übernatürlichen Schule. In die Rolle des Teenagers schlüpfte Jenna Ortega und löste mit ihrer Verkörperung einen regelrechten Hype aus. Dabei hatte Jenna die Rolle der Wednesday mehrfach abgelehnt!

"Ich habe in meinem Leben schon so viel TV gemacht, was ich aber schon immer machen wollte, waren Filme", gesteht die Schauspielerin im Interview mit The Sunday Times. Sie habe Angst gehabt, dass eine weitere Serie sie daran hindern könnte, Rollen zu bekommen, die ihr wichtig waren. Es habe letztendlich jedoch einen triftigen Grund gegeben, weswegen der You-Star nach einigen Ablehnungen doch noch zusagte. "Tim Burton ist so eine Legende und wir haben uns so gut verstanden", gibt Jenna zu.

Daran gehindert, Filmrollen an Land zu ziehen, hat "Wednesday" sie jedoch nicht. Vor wenigen Monaten drehte sie nämlich mit ihrem Co-Star Percy Hynes White (21) für die romantische Komödie "Winter Spring Summer or Fall". "Ich liebe es, mit Jenna zusammenzuarbeiten", schwärmte der Kanadier in einem Interview mit Popternative.

Getty Images Jenna Ortega bei der Premiere von "Scream VI"

Getty Images Jenna Ortega bei den Screen Actors Guild Awards 2023

Getty Images Percy Hynes White, Schauspieler

