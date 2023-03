"Let's Dance" in Österreich: Amira Pocher sitzt in der Jury

Sie wird Jurorin dieser Tanzshow! Amira Pocher (30) ist eine österreichische Moderatorin und Podcasterin. Gemeinsam mit Ehemann, Entertainer und Moderator Oliver Pocher (45) und ihren zwei Kindern lebt sie in Deutschland. In der 15. Staffel von Let's Dance konnte die Tochter einer Tanzlehrerin bereits ihr Taktgefühl unter Beweis stellen. An der Seite von Profitänzer Massimo Sinató (42) schaffte die Moderatorin es bis ins Halbfinale. Jetzt gibt es überraschende Neuigkeiten: Amira wird als Gastjurorin in einer Tanzshow zu sehen sein!

In der österreichischen Show "Dancing Stars" wird Amira am Freitag am Pult sitzen und ihr Know-how einsetzen. Während die Brünette vor Kurzem noch selber über das Parkett tanzte, wird sie jetzt die Leistungen der sieben verbliebenen Tanzpaare bewerten. Die Moderatorin freue sich über diese neue Herausforderung. "Was für eine Ehre. Das ist wirklich spektakulär. In meiner Heimat, in einem großen Format", erzählte sie auf Instagram.

Bei der "Let's Dance"-Tour im vergangenen Jahr mussten die Fans auf Amira verzichten, denn sie verriet schon im Voraus im Netz: "Ich bin nicht bei der Tour dabei. Wäre einfach viel zu lange von Zuhause weg gewesen und das ist mir kein Geld der Welt wert." Jetzt haben sie Grund zur Freude, denn die Moderatorin wird wieder einmal in einer Tanzshow zu sehen sein!

RTL / Guido Engels Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Getty Images Amira Pocher im "Let's Dance"-Viertelfinale

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

