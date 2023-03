Monatliche Unterhaltszahlung? Nick Cannon hält davon nichts

Dieser Star redet offen über Unterhaltszahlungen! Nick Cannon (42) ist ein amerikanischer Moderator, Schauspieler und Rapper. Bereits als Kind ergatterte Nick seine ersten Rollen und moderierte wenig später erstmalig "The Nick Cannon Show". Doch neben seiner erfolgreichen Karriere ist der Star vor allem für eines bekannt: Seine vielen Kinder! Denn der Moderator ist zwölffacher Vater. Jetzt offenbarte Nick, dass er nicht viel von geregelten Unterhaltszahlungen halte.

In einem Interview mit Hot 104.1 FM-Radio erklärte der 42-Jährige, dass er keinen festen Betrag monatlich an die Mütter seiner Kinder überweise. Stattdessen gebe er ihnen Geld, wann immer sie es benötigen. "Was sie brauchen, bekommen sie", betonte Nick. Der Moderator stellte außerdem klar: "Noch nie hat eine Mutter meines Kindes nicht das bekommen, wonach sie mich gebeten hat."

Nick nutzte die verbleibende Zeit, um von seinen sechs Verflossenen zu schwärmen: "Diese Frauen haben ihren Körper hergegeben, um ein Kind auf diese Welt zu bringen. Das ist das größte Geschenk, das ein Mann erhalten kann." Außerdem verdeutlichte er: "Ich werde niemals etwas Respektloses oder Schlechtes über die Mütter meiner Kinder sagen."

Getty Images Nick Cannon im Juni 2022 in Los Angeles

Instagram / misslanishacole Nick Cannon mit Töchterchen Onyx, September 2022

Instagram / missbbell Die Kinder von Nick Cannon und Brittany Bell

