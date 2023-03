Erwarten Jonah Hill und seine Freundin ihr erstes Kind?

Wird Jonah Hill (39) Vater? Der Kalifornier war bis vergangenes Jahr mit der Surflehrerin Sarah Brady liiert gewesen. Die beiden hatten sich auch öffentlich glücklich auf dem roten Teppich gezeigt. Doch dann tauchten Bilder auf, die ein Liebes-Aus vermuten ließen. Der Schauspieler knutschte darauf am Strand innig mit einer anderen Frau. Gründet Jonah mit dieser Flamme nun etwa eine Familie?

Am Montag wurde die angeblich neue Partnerin des 39-Jährigen, Olivia Millar, in Santa Monica in Kalifornien ganz in der Nähe des Anwesens ihres Liebsten gesichtet. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht es so aus, als ob die Beauty eine verdächtige Wölbung unter einem blauen Jeans-Overall versteckt. Über die Brünette ist nicht viel bekannt, abgesehen von ihrer Arbeit als Mitbegründerin einer Online-Vintage-Website.

Der Hollywoodstar hält sein Liebesleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Zuletzt war auch vermutet worden, dass er seiner Olivia bereits einen Antrag gemacht habe. People hatte berichtet, dass die Unternehmerin mit einem Verlobungsring gesehen worden war. Doch der "21 Jump Street"-Star äußerte sich bisher nicht zu diesen Gerüchten.

Anzeige

Getty Images Jonah Hill, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jonah Hill auf der Berlinale im Februar 2019

Anzeige

Instagram / jonahhill Jonah Hill, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de