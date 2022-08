Nicht Sarah! Jonah Hill knutschend mit neuer Frau gesichtet

Ist Jonah Hill (38) frisch verliebt? Eigentlich war bekannt, dass der Schauspieler seit dem vergangenen Jahr wieder in festen Händen ist. Die Surflehrerin Sarah Brady ging mit dem "Wolf of Wall Street"-Star durchs Leben. Ihr Glück zeigten sie auch auf dem roten Teppich. Doch nun scheint zwischen den beiden schon wieder alles aus zu sein, denn: Jonah wurde am Strand knutschend mit einer anderen Frau gesichtet!

Auf neuen Paparazzibildern ist der 38-Jährige während eines Strandtags in Malibu zu sehen – den genoss der Hollywoodstar aber nicht alleine. Er war in Begleitung einer unbekannten Brünetten. Im Meer konnte Jonah kaum die Finger von der Beauty lassen und knutschte mit ihr herum. Auch an Land suchte er immer wieder ihre Nähe. Hand in Hand spazierten die Turteltauben den Strand entlang. Sarah scheint somit nicht länger die Frau an seiner Seite zu sein.

Zu seinem Liebesleben wird sich Jonah in naher Zukunft aber wohl nicht äußern. Erst vor etwa einer Woche verkündete der Filmstar, sich eine Auszeit zu nehmen. Öffentliche Auftritte und Medienauftritte würden seine Panikattacken verschlimmern. Er müsse nun auf seine mentale Gesundheit achten.

