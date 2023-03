Fake-Chatverläufe: Peter Klein setzt sich für Yvonne ein

Peter Klein (55) stellt sich hinter Yvonne Woelke (41)! Der Reality-TV-Star soll mit der Schauspielerin während seiner Ehe mit Iris Klein (55) eine Affäre gehabt haben. Seither machen sich die drei öffentlich immer wieder schwere Vorwürfe. Vor wenigen Tagen wurden dann auch noch Chatverläufe publik, die von Yvonne stammen sollten. Darin heißt es unter anderem, dass sie ohne Iris nie so eine große Reichweite bekommen hätte. Doch Yvonne betonte, dass diese Nachrichten gefälscht und bereits zur Anzeige gebracht worden seien. Nun stärkt Peter ihr den Rücken.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohner ein Statement, in dem er andeutet, dass Bekannte die gefälschten Chatverläufe gestreut haben könnten: "Wenn vermeintlich Freunde zu Feinden werden..." Es werde versucht, Content auf Yvonnes Kosten zu produzieren, ohne den Inhalt auf Echtheit oder Wahrheit zu überprüfen. "Für mich dienen dieses Video und auch die Veröffentlichung dieser Fake-Chatverläufe einzig und allein dem Zweck, Yvonne in der Öffentlichkeit zu schaden und sie medial zu vernichten", erklärte der 55-Jährige. Für ihn sei die Story an den Haaren herbeigezogen.

Darüber hinaus betonte Peter, dass er den Berichten keinen Glauben schenken werde und weiterhin, so wie es bisher auch getan habe, loyal hinter Yvonne stehen werde: "Ich kenne sie als liebenswerten, höflichen und loyalen Menschen, der absolut nicht verdient hat, dass man dieses Bild von ihr in der Öffentlichkeit erschaffen will." Es sei traurig, was aus der Gesellschaft geworden sei, findet der Wahl-Mallorquiner.

Instagram / peterklein_1967 Peter Klein, TV-Bekanntheit

ActionPress Yvonne Woelke bei den Box-Oscars

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

