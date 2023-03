Fieser Kommentar: Marc-Robin stichelt gegen Gloria Glumac

Marc-Robin kann es einfach nicht lassen! Der Reality-TV-Star ist momentan mit seiner Ex-Freundin Michelle Kmy bei Prominent getrennt zu sehen. Dort geriet er bislang vor allem mit Konkurrentin Gloria Glumac aneinander. Die drei nahmen gemeinsam in der vergangenen Temptation Island-Staffel teil – schon nach den Dreharbeiten kam es damals zu Anfeindungen zwischen dem Influencer und der Blondine. Nun konnte Marc-Robin sich mal wieder eine Gemeinheit gegen Gloria nicht verkneifen!

In einem Instagram-Post der offiziellen "Temptation Island"-Seite wurde Gloria mit Charline, einer vergebenen Kandidatin der diesjährigen Staffel, optisch verglichen. Marc-Robin hinterließ daraufhin in der Kommentarspalte des Beitrags eine echte Gehässigkeit: "Mit Gloria verglichen zu werden, finde ich schon hart eine Beleidigung!"

Mit dem gemeinen Spruch konnte der Tattoo-Liebhaber bei den Fans jedoch eher nicht punkten. "Das grenzt ja fast schon an Mobbing, was du hier betreibst" oder "Du bist so unzufrieden mit dir selbst, unglaublich", kommentierten einige Nutzer und nahmen Gloria damit in Schutz.

Anzeige

RTL Marc-Robin bei "Prominent getrennt" 2023

Anzeige

Gloria Glumac macht ein Selfie im Pool Gloria Glumac, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de