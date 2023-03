Messie? "Prominent getrennt"-Marlisa findet das respektlos

Sie ist wütend über seine Aussagen! In der aktuellen Staffel der Realityshow Prominent getrennt treffen bekannte Ex-Paare aufeinander, um sich gemeinsam als Team den Sieg und das Preisgeld zu sichern. Auch Influencerin Marlisa und ihr Ex-Partner Fabio De Pasquale sahen sich nach einer turbulenten Beziehung in der Show wieder. In der aktuellen Folge ließ Ex Fabio kein gutes Haar an der Influencerin. Im Promiflash-Interview erzählte Marlisa jetzt, dass sie diese Aussagen respektlos fand!

Nachdem Fabio vor laufenden Kameras behauptete, Marlisa sei ein Messie, musste sie weinen. "Ich fand seine Worte mir gegenüber vor versammelter Mannschaft extrem respektlos und bloßstellend", erzählt die Blondine. Es habe sie verletzt, dass er mit diesem Thema angefangen und maßlos übertrieben hätte. "Mit so was hätte ich nicht gerechnet, weil an dem Tag eigentlich alles gut war zwischen uns", stellte sie klar.

Auch der Kandidat Gustav Masurek (33) äußerte gegenüber Marlisa, sie sei nicht "häuslich", weil sie nicht wüsste, wie man kocht. Doch der Social-Media-Star stellte klar: "Bei Gustav hab ich das in dem Moment gar nicht für so schlimm empfunden." Den Grund dafür nannte sie auch: "Da er und ich viel dusselig gequatscht haben."

Marlisa und Fabio De Pasquale bei "Prominent getrennt" 2023

Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

Influencerin Mrs.Marlisa

