"Prominent getrennt"-Marlisa hofft, dass Fabio sich ändert!

Mrs.Marlisa wünscht anderen Frauen, dass ihr Ex Fabio sie besser behandelt. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Verflossener hatten sich bereits Formaten wie Temptation Island oder #CoupleChallenge gestellt. Anfang des vergangenen Jahres gab das Paar dann seine Trennung bekannt. Aktuell müssen sie wieder als Team bei Prominent getrennt zusammenarbeiten. In der aktuellen Folge sprachen die beiden über ihr offenbar schlechtes Sexleben. Im Promiflash-Interview betonte Marlisa, dass sie hoffe, dass zukünftige Partnerinnen ihres Ex' nicht dasselbe durchmachen müssen.

Fabio habe oft Marlisas Körper scherzhaft kritisiert. Doch sie habe dennoch darunter gelitten und auch deshalb Probleme mit Intimität gehabt. "Er wusste schon während unserer Trennung, dass mich das sehr verletzt hatte und ich mich durch solche Sprüche distanziere", erinnerte die Influencerin sich im Gespräch mit Promiflash. Außerdem betonte sie: "Ich hoffe sehr für Fabio, dass er in Zukunft nicht mehr solche Aussagen über Frauen treffen wird!"

Das Vieraugengespräch der beiden sei bitternötig gewesen. "Ich glaube, Fabio hat da das erste Mal reflektiert, dass sein Verhalten in der Vergangenheit mir gegenüber einfach uncool war. So offen hatten wir auch nie darüber gesprochen. Deshalb hat uns beiden die Aussprache auch richtig gutgetan", stellte die Blondine fest.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin

Anzeige

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs. Marlisa und Fabio de Pasquale, Realitystars

Anzeige

RTL Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale bei "Prominent getrennt" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de