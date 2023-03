Nach dem Partnertausch: Das sind die "Let's Dance"-Tänze!

Am Freitag wird wieder getanzt – und zwar in veränderten Konstellationen! Bei Let's Dance gibt es in dieser Staffel eine Neuerung: Nur für die kommende Show tauschen alle Promis ihre Profitänzer. Das soll für Spannung sorgen und noch mal eine neue Facette von Anna Ermakova (23) und Co. aufs Parkett bringen. Jetzt ist auch bekannt, welche Tänze die neuen Pärchen zeigen werden!

Wie RTL nun verkündete, wird Anna mit ihrem neuen Partner Christian Polanc (44) eine Samba präsentieren und auch Philipp Boy (35) und Christina Luft (33) zeigen diesen Tanz. Annas eigentlicher Profi Valentin Lusin (36) wird mit Sharon Battiste (31) eine Rumba hinlegen – genau wie Chryssanthi Kavazi (34) zusammen mit Zsolt Sándor Cseke (35). Julia Beautx (23) und Vadim Garbuzov (35) tanzen einen Wiener Walzer und Mimi Kraus (39) will mit Ekaterina Leonova (35) und einem Paso Doble begeistern.

Knossi (36) und Mariia Maksina (25) haben für den kommenden Freitag einen Contemporary vorbereitet und von Ali Güngürmüş (46)und Patricija Ionel (28) gibt es einen langsamen Walzer zu sehen. Doch auch der Jive darf nicht fehlen: Damit wollen Timon Krause (28) und Isabel Edvardsson (40) die Jury und die Zuschauer überzeugen.

Anzeige

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy tanzen ihren Contemporary

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause, "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova tanzt bei "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de