Partnertausch bei "Let's Dance": Wer tanzt jetzt mit wem?

Bei Let's Dance wird kommende Woche einiges anders sein. In der Tanzshow haben die Promis eigentlich immer einen Profitänzer als Trainer. Doch das wird sich für die Show in der kommenden Woche ändern. Für eine Sendung werden die Tanzpaare nämlich neu gemischt. So muss unter anderem das Model Anna Ermakova (23) auf ihren Partner Valentin Lusin (36) verzichten und bekommt stattdessen Christian Polanc (44) an ihre Seite. Christians Partnerin Sharon Battiste (31) tanzt hingegen jetzt mit Valentin. Aber wird dieser kurzzeitige Tausch etwas am Kräfteverhältnis zwischen den Kandidaten ändern?

