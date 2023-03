Öffentlich heftig betrunken: Bam Margera wurde verhaftet!

Wieder negative Schlagzeilen von Bam Margera (43). Schon lange ist der Jackass-Star wegen seiner Alkohol- und Drogenprobleme in Verruf geraten. Zuletzt waren die Streitigkeiten mit seiner Noch-Ehefrau Nicole Boyd hinzugekommen: Er war zunächst wegen häuslicher Gewalt kurzzeitig verhaftet worden und wird auch noch von seiner Ex bezichtigt, nicht für den gemeinsamen Sohn Phoenix aufzukommen. Nun wurde Bam erneut in Gewahrsam genommen!

Wie Insider TMZ berichten, wurde die Polizei am vergangenen Mittwoch am Nachmittag in ein Restaurant in Burbank gerufen. Dort soll sich Bam in einem lautstarken Streit mit einer Frau befunden haben. Weil der Stuntman so betrunken war, dass seine Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war, wurde er verhaftet. Wegen des Vergehens gegen das öffentliche Trunkenheitsgesetz wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Bei der Frau soll es sich laut der Quelle um Bams Ex Nikki gehandelt haben – auch der fünfjährige Phoenix soll im Lokal gewesen sein. Die Identität wurde von der Polizei allerdings nicht bestätigt. Um wieder aus der Haft entlassen zu werden, musste Bam wahrscheinlich entweder 500 Euro Kaution zahlen oder in der Zelle ausnüchtern.

Instagram / bam__margera Bam Margera, Nicole Boyd und ihr Sohn Phoenix im Mai 2021

Getty Images "Jackass"-Star Bam Margera

Getty Images Bam Margera und Nicole Boyd im Januar 2013

