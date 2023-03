"Prominent getrennt"-Silva: "Juliano wollte Anführer sein!"

Die beiden haben sich nicht gut verstanden. Silva Gonzalez (43) nahm gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Stefanie Schanzleh an der diesjährigen Staffel Prominent getrennt teil. Bei ihren Kontrahenten in der Villa schienen die beiden jedoch nicht besonders gut anzukommen. In der aktuellen Show bekamen die Hot Banditoz-Stars die meisten Nominierungen und mussten die Villa verlassen. Mit einem seiner Konkurrenten verstand sich der Sänger besonders schlecht: Zu Juliano Fernandez hat Silva eine klare Meinung!

"Ich glaube, dass Juliano gerne den Anführer gemimt hätte und da schon gerne die Spitze der Nahrungskette gewesen wäre. Aber ich war da ja auch noch", erklärt Silva im Promiflash-Interview. Dadurch, dass er sich jedoch gegen den Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer im Duell durchgesetzt hatte, habe der Musiker das Ansehen der Gruppe gewonnen. "Ich habe natürlich gemerkt, dass ich das Haus hinter mir habe und das hat mir dann natürlich auch Spaß gemacht", plaudert der Sänger aus.

"Das hat Juliano natürlich getriggert, und er wäre gerne in meiner Position gewesen, das habe ich natürlich durchschaut", erklärt Silva Promiflash. Die Erfahrung und Menschenkenntnis des Musikers hätten ihm dabei auch in die Karten gespielt. "Das hat dann natürlich dafür gesorgt, dass Juliano mit meiner Rolle im Haus nicht zufrieden war", berichtet er.

Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez

Juliano Fernandez, Reality-Star

Silva Gonzalez, Sänger

