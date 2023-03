So emotional und lustig war König Charles' Bundestagsrede!

So beeindruckend waren die Worte von König Charles (74)! Am Mittwoch wurde der Monarch herzlich von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) in Empfang genommen – auch die Bewohner der Hauptstadt freuten sich am vergangenen Nachmittag über den Besuch von Charles und seiner Frau Camilla (75). Am Donnerstag begann der König seinen Tag im Deutschen Bundestag, wo er eine Rede halten durfte. Charles' Worte lösten bei den Zuhörern verschiedene Emotionen aus.

Von Anfang an hinterließ das royale Familienmitglied Eindruck im Bundestag. Seine Rede startete er auf Deutsch und widmete sich direkt emotionalen Themen – er bedankte sich für die Reaktionen im Land zu dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II (✝96). Darauffolgend sprach er den Ukraine-Krieg an. "Gemeinsam müssen wir wachsam sein gegenüber Bedrohungen unserer Werte", mahnte er die Mitglieder im Bundestag. Aber dann sorgte der 74-Jährige trotzdem noch für Lacher. "Briten lieben Berlins Nachtleben", witzelte er und führte lachend weiter aus: "Natürlich gibt es auch Rivalität. Ich denke da an unsere Fußballmannschaften..." Diese kleinen Scherze sorgten für gute Stimmung unter den Anwesenden.

"Aus der Vergangenheit zu lernen, ist unsere größte Pflicht", leitete der König das Ende seiner Rede ein und führte weiter aus: "Wir müssen unseren Menschen das Leben in Sicherheit und Wohlstand ermöglichen, das sie verdienen. [...] Unsere gemeinsame Vergangenheit und unsere gemeinsame Zukunft verlangen von uns nichts Geringeres. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit."

Getty Images König Charles im Bundestag im März 2023

Getty Images König Charles im März 2023

Getty Images König Charles im Bundestag im März 2023

