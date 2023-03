König Charles und Camilla freuen sich über Besuch in Berlin

Berlin darf sich über royalen Besuch freuen! Vor seiner Krönung im Mai hat König Charles (74) noch den ein oder anderen Termin wahrzunehmen, unter anderem in Deutschlands Hauptstadt! Am Mittwochnachmittag wurde der neue Monarch mit seiner Frau Camilla (75) am Brandenburger Tor von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) in Empfang genommen. Nicht nur die Einwohner der Metropole sind zu diesem Anlass völlig aus dem Häuschen – auch Charles und Camilla selbst freuen sich total über ihren Besuch in Berlin!

"Beim Staatsbankett heute Abend feiern wir die Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen", verkündet der offizielle Twitter-Account des royalen Paares. Auch an die Gastgeber findet der königliche Besuch anerkennende Worte: "Vielen Dank an Bundespräsident Steinmeier und Frau Büdenbender, dass Sie uns in Berlin empfangen haben."

Beim Staatsbankett wurde dem britischen Staatsoberhaupt zudem ein ganz besonderes Geschenk von dem Bundespräsidenten übergeben. Er überraschte Charles im Schloss Bellevue mit einem Foto von seinem ersten Besuch in Berlin. Darauf ist er als Kind in den 1960er-Jahren gemeinsam mit seinem Vater Prinz Philip (✝99) zu sehen.

Getty Images Elke Büdenbender, Königsgemahlin Camilla, König Charles und Frank-Walter Steinmeier, März 2023

Getty Images König Charles und Frank-Walter Steinmeier vor dem Brandenburger Tor im März 2023

Getty Images König Charles beim Staatsbankett in Berlin 2023

