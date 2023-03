Stolzer Papa: LeBron James feuert Sohn beim Basketball an

LeBron James (38) ist wohl mächtig stolz. Der Profibasketballer gehört zu den besten Sportlern der Welt. Anfang des Jahres wurde ihm sogar eine ganz besondere Ehre der US-amerikanischen Basketball-Liga zuteil: Weil er insgesamt 39.390 Punkte erzielte, ist er nun der beste Scorer der NBA-Geschichte. Doch ab und zu braucht er wohl auch mal eine Pause: LeBron feuerte seinen ältesten Sohn vom Spielfeldrand an.

Wie TMZ berichtet, besuchte LeBron zusammen mit seiner Mutter Gloria und seinem Sohn Bryce ein Basketballspiel in Houston im US-Bundesstaat Texas. Dort fand das McDonald's All-American Game statt, das als All-Star-Spiel der Highschool-Absolventen aus Kanada und den USA jährlich stattfindet. Zu denen gehörte offenbar auch sein 18-jähriger Sohn LeBron Jr. Und den feuerte der 38-Jährige begeistert an. Zu jubeln gab es auch etwas: Der Sportler-Spross erzielte fünf Drei-Punkte-Würfe und brachte so insgesamt 15 Punkte aufs Konto.

Aber LeBron scheint nicht nur Spaß an Basketball zu haben. Zusammen mit anderen Stars besuchte er im Februar den Super Bowl. Unter den Zuschauern waren auch Superstars wie Jay-Z (53) und Adele (34). Gemeinsam verfolgten die Promis das Match der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles. Den Sieg trug am Ende das Team aus Kansas City mit nach Hause.

Getty Images LeBron James (r.) mit seiner Mutter Gloria und seinem Sohn Bryce

Getty Images LeBron James, Februar 2023

Getty Images LeBron James, Basketballer

