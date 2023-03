Fans sicher: Kate Merlan und Gustav Masureks Date ist fake!

Die Fans sind einer Meinung! Vor wenigen Tagen wurden Kate Merlan (36) und Gustav Masurek (33) während eines Dates gesichtet! Derzeit sind die beiden Reality-TV-Stars bei Prominent getrennt zu sehen. Dort treten sie gemeinsam mit ihrem jeweiligen Ex-Partner Jakub Jarecki (27) und Karina Wagner (27) an. Jedoch lichtete ein aufmerksamer Promiflash-Leser Kate und Gustav bei einem Treffen in einem Restaurant ab. Die Leser sind sich jedoch sicher: Das Foto ist gestellt!

Bei Instagram tummeln sich Kommentare von Usern, die Kate und Gustav unterstellen, das Foto inszeniert zu haben. "Das ist so was von gestellt", schreiben mehrere Fans unter das Foto. Ein weiterer ist sich sicher: "Glaube nicht, dass da was läuft. Hab vor zwei Wochen noch Kate und Jakub mit ihrer Mutter zusammen beim Shoppen gesehen." Auch ein dritter Promiflash-Leser weiß, dass die Sommerhaus-Bekanntheit und ihr Ex-Freund ihrer Beziehung noch eine Chance geben: "Kate und Jakub machen doch eine Paartherapie."

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Verhältnis zwischen Kate und einem ihrer Format-Mitstreiter vermutet wird. Anfang März hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die Beauty der Grund für die Trennung von Matthias Höhn (27) und seiner Michelle gewesen sei. Die angebliche Affäre war bisher allerdings weder bestätigt noch dementiert worden.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-Sternchen

Instagram / gustavma4 Gustav Masurek, "Prominent getrennt"-Kandidat

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle 2022 in Dubai

