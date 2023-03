Antrag abgelehnt: Oscar Pistorius muss im Gefängnis bleiben

Oscar Pistorius (36) bleibt weiterhin hinter Gittern. Der einstige Paralympics-Sportler hatte 2013 seine Freundin Reeva Steenkamp (✝29) durch die geschlossene Badezimmertür erschossen. Derzeit sitzt er seine 13-jährige Haftstrafe in Südafrika ab, da er wegen Mordes verurteilt wurde. Nachdem nun die Hälfte der Zeit verstrichen war, forderte der frühere Blade Runner vor Kurzem eine vorzeitige Haftentlassung. Doch Oscars Antrag auf Straferleichterung wurde nun abgelehnt!

Das teilt nun die Anwältin der Eltern der ermordeten Reeva der Nachrichtenagentur AFP mit. Der Bewährungsausschuss hat den Antrag abgelehnt. Am Freitag haben sie in dem Gefängnis, in dem Oscar derzeit seine Haftstrafe absitzt, darüber getagt und seien zu diesem Entschluss gekommen. In einem Jahr könnte Oscar jedoch einen neuen Antrag stellen.

Reevas Familie versucht derweil alles, um ihn im Gefängnis zu behalten. Sie sind sich sicher, dass Oscar seine Freundin damals mit Absicht getötet hatte. Er selbst hat die Tat nie zugeben und hatte vor Gericht behauptet, dass er dachte, Einbrecher seien im Haus. Daran hält Oscar bis heute fest.

Getty Images Reeva Steenkamp und Oscar Pistorius, 2013

Getty Images Oscar Pistorius bei den Paralympics in Peking, 2008

Getty Images Oscar Pistorius im Mai 2014

