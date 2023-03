Cringe oder cool? So kamen die Elevator Boys bei GNTM an!

Was haltet ihr von den GNTM-Gastjuroren dieser Woche? In jeder Folge der Castingshow holt die Chefjurorin Heidi Klum (49) sich prominente Unterstützung, um die Entscheidungen über das Weiterkommen oder das Ausscheiden der Nachwuchsmodels zu treffen. Gestern mussten die Kandidatinnen für einen Videoshoot in die Rolle von der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe (✝36) schlüpfen. Dabei wurde ihre Performance von den Elevator Boys eingeschätzt. Die Promiflash-Leser waren allerdings nicht so überzeugt von dem Auftritt der Webstars!

Laut einer Promiflash-Umfrage sind die meisten Zuschauer der Meinung, dass die TikTok-Stars im TV irgendwie unpassend sind. 60,3 Prozent der 549 Teilnehmer geben an, nicht begeistert von dem Gastauftritt von Tim (24), Bene, Jacob, Julien und Luis zu sein [Stand: 31. März, 10:20 Uhr]. Nur 39,7 Prozent hingegen finden die Jungs total sympathisch.

Dieses Meinungsbild bestätigte sich auch während der Ausstrahlung gestern Abend im Netz. Auf Twitter ernteten die Webstars eher hämische Kommentare: "Nicht die Elevator Boys", "Die Elevator Boys sind mit Abstand das Peinlichste, was ProSieben engagieren konnte" oder "Sag mal, wer über zwölf findet die Elevator Boys eigentlich toll, geschweige denn gut aussehend?", lästerten die Nutzer.

Getty Images Die Elevator Boys, November 2022

ProSieben/Richard Hübner Die Elevator Boys und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / elevatorboys Die Elevator Boys im September 2022 in Mailand

