Elevator Boys bei GNTM: So kommen die Jungs bei den Fans an

Können die Elevator Boys die Zuschauer überzeugen? In dieser Woche müssen die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen einen aufregenden Videoshoot meistern – für den Clip sollen die Nachwuchsmodels in die Rolle von der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe (✝36) schlüpfen. Dabei bekommen sie aber Unterstützung von ganz besonderen Gastjuroren: Die Elevator Boys performen mit den Girls! Wie kamen die fünf TikTok-Stars bei den Fans an?

Die Reaktionen der Zuschauer auf Tim Schaecker (24), Jacob Rott, Bene Schulz, Julien Brown und Luis Freitag waren ziemlich durchwachsen. Auf Twitter ernteten die Webstars eher hämische Kommentare: "Nicht die Elevator Boys", "Die Elevator Boys sind mit Abstand das Peinlichste, was ProSieben engagieren konnte" oder "Sag mal, wer über zwölf findet die Elevator Boys eigentlich toll, geschweige denn gut aussehend?", lästerten die Nutzer.

Bei den Models selbst kamen die fünf Boys allerdings ziemlich gut an. Einige Mädels reagierten ziemlich aufgeregt, als sie die Jungs trafen – vor allem die Kandidatin Mirella Janev äußerte ihre Begeisterung über die Anwesenheit der Influencer.

Getty Images Tim Schaecker, Jacob Rott, Bene Schulz, Julien Brown und Luis Freitag, Webstars

ProSieben/Richard Hübner Die Elevator Boys und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

TikTok / heidiklum Heidi Klum und die Elevator Boys

