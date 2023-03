Ekel-Badezimmer: Fans kritisieren Kourtney Kardashians Pics

Das hat sich Kourtney Kardashian (43) wohl anders vorgestellt! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit gibt ihren rund 216 Millionen Followern im Netz nur allzu gerne Einblicke in ihren Alltag. Dabei gehören heiße Fotos mit ihrem Mann Travis Barker (47) auch des Öfteren mit zur Tagesordnung. Nun teilt Kourtney einige Schnappschüsse aus dem Bad – und ihre Fans sind alles andere als begeistert!

Auf Instagram postete die 43-Jährige kürzlich eine Bilderreihe aus dem Badezimmer. Dabei stach eine Aufnahme besonders heraus: Das Pic zeigt ein üppiges Festmahl, verteilt auf dem Boden neben einer Badewanne. Sogar auf der Toilette steht ein befüllter Teller mit angeknabbertem Essen. Zahlreiche User waren schockiert darüber: "Das ist ekelhaft" und "Diese Badezimmerszene ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht werden", kommentierten zwei Follower. Kourtney klärt aber auf: Das Foto ist inszeniert und gehört zu einer Werbekampagne für ihre Firma Daring.

Auf jedem Foto ihres neusten Postings trägt die dreifache Mutter einen anderen Haar-Style. Ihr aktueller Schnitt ist dabei aber als Erstes zu sehen. Schon vor ein paar Wochen überraschte die Unternehmerin mit einem ganz frischen Look: Ihre dunkle Mähne musste einem platinblonden Bob weichen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Oktober 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2023

