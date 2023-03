Exzentrischer Stil: So zeigt sich Jacob Elordi jetzt in L.A.

Er hat einen außergewöhnlichen Stil! Schauspieler Jacob Elordi (25) machte zuletzt vor allem durch seine Dating-Storys und einen Stalker Schlagzeilen. Vor der Kamera stand er nach dem Ende der zweiten Euphoria-Staffel für eine Weile erst mal nicht. Für sein neuestes Projekt verkörpert er nun in der Verfilmung von Priscilla Presleys Memoiren niemand geringeren als Elvis (✝42). Vom King of Rock 'n' Roll hat er sich scheinbar auch ein paar Styling-Tipps abgeschaut: In diesem exzentrischen Look wurde Jacob jetzt in West Hollywood gesehen!

Auf neuen Paprazzi-Bildern, die der Daily Mail vorliegen, sieht man den Schauspieler jetzt bei einem Shopping-Trip durch Los Angeles. Jacobs Outfit ist dabei durchaus extravagant. Er trägt einen Langarm-Strickpullover und ein weißes Beanie. Dazu paart er khakifarbene Shorts und weiße Turnschuhe mit hohen Socken. Der Blickfang seines Outfits ist jedoch die schwarze Bottega-Veneta-Handtasche, die rund 7.000 Euro kosten soll.

Nomalerweise kennt man den "Euphoria"-Darsteller in schicken schwarzen Outfits, mit denen er über die roten Teppiche der Welt spaziert. Wenn er in Los Angeles unterwegs ist, hält Jacob sich oft bedeckt und versteckt sich hinter Sonnenbrillen und Kappen.

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de