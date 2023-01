Austin Butler reagiert: Ex seiner Freundin spielt nun Elvis

Austin Butler (31) und Jacob Elordi (25) haben so einige Gemeinsamkeiten. Austin Butler ist nun schon seit Ende 2021 mit Cindy Crawfords (56) Tochter Kaia Gerber (21) zusammen. Dabei hatte die erst im September desselben Jahres ihr Red-Carpet-Debüt mit ihrem damaligen Freund Jacob Elordi gefeiert. Wie bereits Austin wird der Euphoria-Star für die Verfilmung von Priscilla Presleys Memoiren in die Rolle des King of Rock 'n' Roll schlüpfen. So findet es Austin, dass Jacob den nächsten Elvis spielt!

"Ich wünsche ihm alles Gute", äußerte sich der Blondschopf in einem Interview mit Variety. Offenbar gibt es also kein böses Blut zwischen ihm und dem Ex seiner aktuellen Freundin. Obwohl Austin sich sehr intensiv mit seiner Darstellung von Elvis Presley (✝42) auseinandergesetzt hat, habe er keine Ratschläge für seinen Nachfolger. "Wir haben nicht miteinander gesprochen, aber ich hoffe, dass er eine wundervolle Zeit hat", fügte der 31-Jährige wohlwollend hinzu.

Für die Hauptrolle in "Elvis" hatte Austin so einige Opfer gebracht. Unter anderem habe er sich sehr lange abgekapselt. "Während 'Elvis' habe ich meine Familie ungefähr drei Jahre lang nicht gesehen", hatte der geborene Kalifornier zuvor enthüllt. "Es gab Monate, in denen habe ich mit niemandem gesprochen", erzählte der Schauspieler. In dieser Zeit habe er sich so intensiv mit seiner Rolle auseinandergesetzt, dass er nur noch an Elvis hatte denken können.

VEGAN / BACKGRID / ActionPress Kaia Gerber und Austin Butler

Getty Images Jacob Elordi bei einem Event

Warner Bros / Hugh Stewart Austin Butler im Film "Elvis"

