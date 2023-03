Freiwillig gegangen: Tami erklärt Tränen vor Bachelor-Date

Warum genau wurde sie so emotional? Bei Der Bachelor wollen der Protagonist David Jackson und mehrere Single-Frauen die Liebe finden. Um den TV-Junggesellen besser kennenzulernen und sich zu verlieben, muss man ihn daten. In der vergangenen Woche durften sich einige Girls über ein Gruppendate freuen und auch Davids Schwester kennenlernen. So auch Tami Nehrbass – doch sie reagierte auf die News mit Tränen. Aber warum?

"Was ist, wenn er jemanden dabehält? Das will ich halt gar nicht", platzte es aus der Blondine heraus, als sie von dem Treffen erfuhr. Gegenüber Promiflash erklärt sie nun: "Zu dem Zeitpunkt war ich mit dem Kopf schon nicht mehr dabei und hatte einfach Angst, dass er mir ein Date gibt, welches er auch mit einer Frau hätte haben können, die mit dem Kopf voll und ganz dabei ist. Das wäre mit Sicherheit auch für ihn enttäuschend gewesen." Tami hat ihren Konkurrentinnen also keine Chance stehlen wollen.

Aber was hat der Fitnesstrainerin denn gefehlt, um zu bleiben und David weiter zu daten? "Er war mit anderen einfach viel, viel weiter. Ich war nicht der Meinung, dass wir das noch hätten aufholen können. Die Tatsache, dass ich sehr ungeduldig bin, hat es natürlich nicht besser gemacht", führt Tami aus. Außerdem habe sie auch mal einen Rückzugsort gebraucht, weswegen sie schlussendlich freiwillig gegangen war.

