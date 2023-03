"Ich war sehr, sehr krank": Matze Höhn hatte Panikattacken

Offene Worte von Matthias Höhn (27). Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller tritt sowohl im Fernsehen als auch auf Social Media meist gut gelaunt in Erscheinung. Vor allem mit seinen lustigen Sketch-Videos auf TikTok unterhält er viele Zuschauer. Doch er hat eine schwere Zeit hinter sich: Vor wenigen Wochen wurde die Trennung von seiner Freundin Michelle öffentlich. Zuletzt hatte Matthias sogar mit Panikattacken zu kämpfen.

Auf TikTok erklärte der Prominent getrennt-Teilnehmer, warum er sich so lange von der Plattform zurückgezogen hatte: "Ich habe in den vergangenen drei Wochen wirklich alles an Gefühlen mitgenommen, was irgendwie ging. Mir ging es teilweise sehr schlecht. Mir ging es teilweise sehr gut und das i-Tüpfelchen vom Ganzen war, dass ich Panikattacken bekommen habe und eben eine Alkoholvergiftung." Sein Körper habe die Sachen, die er zu sich genommen hat, einfach nicht mehr abbauen können. "Ich war jetzt anderthalb Wochen lang wirklich sehr, sehr krank“, berichtete der Laiendarsteller.

Inzwischen geht es Matze besser. "Es kommen wieder spannende Geschichten, Comedy-Videos vom allerfeinsten", versprach er seinen Followern. Er habe sich neu aufgestellt und wolle qualitativ hochwertigeren Content produzieren.

Matthias Höhn, Realitystar

Matthias Höhn im Mai 2022 in Berlin

Matthias Höhn, Webstar

