Matthias Höhn und Jenefer Riili planen Co-Parenting Vlogs

Diese beiden planen etwas Großes! Die Realitystars Matthias Höhn (27) und Jenefer Riili lernten sich am Set der Serie Berlin - Tag & Nacht kennen und lieben. Gemeinsam bekamen die beiden einstigen Turteltäubchen einen kleinen Sohn. Doch 2020 folgte die überraschende Trennung. Dennoch sind die beiden befreundet und stellen ihren Sohn Milan immer an erste Stelle. Jetzt gab Matthias bekannt, dass er gemeinsam mit Ex Jenefer einen Co-Parenting Vlog startet.

In seiner Instagram-Story plaudert der Realitystar aus dem Nähkästchen und berichtet seinen Followern von dem großen Projekt. So habe er gemeinsam mit Jenefer geplant, Vlogs zu veröffentlichen, in denen sie ihren gemeinsamen Alltag mit Milan zeigen. "Erst mal dient es auch der Unterhaltung, weil wir einfach so sind, wie wir sind", erklärt Matthias. Dennoch sei die Idee vor allem daher gekommen, dass viele Fans des Ex-Paares sich begeistert von ihrem Zusammenhalt zeigen.

Bereits kommende Woche soll das neue Format starten, denn die Stars haben mit ihrem Sohn einen Ausflug ins Kino geplant. Zwei Clips sollen pro Woche veröffentlicht werden. "Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ansonsten redet man das jetzt hier tot", stellt Matthias klar. Freut ihr euch auf die Videos der beiden? Stimmt unten ab!

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Webstar

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit seinem Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihren Sohn Milan

