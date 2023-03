Matthias Höhn gibt Einblicke ins Co-Parenting mit Jenefer!

Jenefer Riili und Matthias Höhn (27) haben es bei Prominent getrennt bewiesen: Nicht alle Verflossenen hassen sich bis aufs Blut! Das Duo gehörte in der Reality-TV-Show zu den Ex-Pärchen, das sich noch besser verstanden hat als manch anderes. So konnten die zwei neben der einen oder anderen Diskussion auch gut zusammenarbeiten. Gilt das auch privat? Immerhin haben sie durch ihren gemeinsamen Sohn Milan viel Kontakt. Im Promiflash-Interview verrät Matze, wie gut das Co-Parenting mit Jenny funktioniert.

"Nach einer Trennung ist es anfangs natürlich sehr schwierig – so war es auch bei uns. [...] Es hat sich dann aber mit der Zeit gelegt: Das Verantwortungsbewusstsein kam hoch. Uns ist klar: 'Okay, wir sind Eltern, wir haben jetzt ein Kind.'" Weiter führte Matthias aus: "Wir haben wieder zueinandergefunden – jetzt am Ende des Tages sogar sehr gut zueinandergefunden." Abschließend betonte er: "Wir haben das für unseren Sohn in die Wege geleitet, dass das super funktioniert und ich bin sehr froh darüber, dass es so ist wie es ist."

Wie genau sieht der Ablauf bei den getrennten Eltern aus? Wie oft sieht Matze seinen Sohn? "Wir haben so eine Regelung, ziemlich klassisch: Alle zwei Wochen ist das Wochenende von Freitag bis Sonntag das Papa-Wochenende. Dadurch, dass er noch im Kindergarten ist, bringt jeder von uns eine Woche durchgehend den Milan zum Kindergarten und holt ihn ab." Weiter führt der Influencer aus: "Ansonsten ist das bei uns aber auch superflexibel: Wenn der Milan mal den Wunsch hat, unter der Woche beim Papa zu schlafen, dann darf er das natürlich auch machen. Er hat da ein kleines Mitspracherecht, das finden wir auch wichtig."

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihren Sohn Milan

