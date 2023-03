Neue Ängste entwickelt: Clea-Lacy Juhn hatte Panikattacken

Clea-Lacy Juhn (31) gibt Einblicke in ihr Seelenleben. Die einstige Bachelor-Gewinnerin hat in den vergangenen Monaten so einiges durchgemacht. Im September wurde bekannt, dass sie und der Sportmoderator Riccardo Basile (31) nach fast drei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Danach ist es im Netz ziemlich still um sie geworden. Ab und zu meldete sie sich zwar mit Updates – jedoch gab sie deutlich weniger von sich preis als früher. Nun verrät Clea-Lacy den Grund.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 31-Jährige von ihrer New-York-Reise, auf die sie lange hingefiebert hatte: "Drei Tage vor meiner Rückkehr nach Deutschland habe ich vor Ort eine Panikattacke bekommen und mein Traum wurde zum Albtraum." Sie habe sich ihren Zustand zunächst nicht erklären können. "Ich bekam kaum noch Luft, habe weder essen noch schlafen können, hatte Herzrasen und mein ganzer Körper hat gebebt", schilderte die Influencerin. Zwei Tage stand sie dauerhaft mit ihrer Familie in Deutschland in Kontakt und versuchte, einen früheren Flug zurückzubekommen. Doch auch dort hielten die Angstattacken an: "Ein emotionaler Cocktail inklusive Gedankenchaos waren plötzlich Alltag. Ich habe mich daraufhin entschieden, eine Therapie zu beginnen."

Dinge wie Autofahren, in den Aufzug steigen oder vor die Tür gehen seien nach wie vor eine Herausforderung: "Ich habe Ängste entwickelt, die ich zuvor nie hatte und kannte." Inzwischen sei Clea-Lacy jedoch auf dem Weg der Besserung und versuche täglich, sich ihren Herausforderungen zu stellen, daran zu arbeiten und stärker zu werden.

