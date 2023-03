Selten: Rosie Huntington-Whiteley teilt Bild mit Jason!

Rosie Huntington-Whiteley (35) veröffentlicht ausnahmsweise einen Schnappschuss mit ihrem Liebsten! Das Model und Jason Statham (55) sind seit rund 13 Jahren ein Paar. 2017 erblickte der Sohnemann Jack (5) das Licht der Welt. Vier Jahre später bekam der Kleine dann eine Schwester. Die Eltern halten ihre Liebe tendenziell eher aus der Öffentlichkeit heraus. Nun gab das Paar allerdings einen schönen Einblick in einen gemeinsamen Kurztrip!

Auf Instagram postet die 35-Jährige eine Reihe an Bildern von der Reise. Die Beauty schreibt dazu: "24 Stunden in Antwerpen, Teil eins." Die Zweifacheltern waren offenbar in der belgischen Stadt unterwegs. Auf einem Selfie ist das Paar zusammen zu sehen, wie es unbeeindruckt in die Kamera schaut. Auf den weiteren Bildern ist unter anderem zu sehen, wie die Britin Arm in Arm mit einem Kumpel steht oder wie ihr Ehemann mit anderen Freunden posiert.

Im Sommer des vergangenen Jahres ließ sich das Paar stylish zusammen in Wimbledon blicken. Neben royalen Gästen wie Herzogin Kate (41) und Prinz William (40) sahen auch Rosie und ihr Liebster sich das finale Match des Tennisturniers an.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley mit ihrer Tochter Isabella

Getty Images Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley im Juli 2019

Old Boy's Club / BACKGRID / ActionPress Rosie Huntington-Whitley und Jason Statham in Wimbledon im Juli 2022

