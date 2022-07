Stylishes Paar: Jason Statham und Rosie besuchen Wimbledon!

Rosie Huntington-Whiteley (35) und Jason Statham (54) haben sich in Schale geworfen! Seit elf Jahren sind das Model und der Schauspieler nun schon unzertrennlich. 2017 begrüßten die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im vergangenen Jahr schenkte das Paar Sohnemann Jack mit Isabella James ein Geschwisterchen. Im Eltern-Alltag halten sich die beiden regelmäßig etwas Zeit für ein wenig Zweisamkeit frei. Rosie und Jasons hatten nun ein Date – aufgebrezelt ging es nach Wimbledon!

Am Sonntag stand beim Wimbledon-Turnier das Finale der Männer auf der Tagesordnung. Neben royalen Gästen wie Herzogin Kate (40) und Prinz William (40) waren auch Rosie und ihr Liebster mit von der Partie. Für das finale Match hüllte sich das Paar in superstylishe Looks. Das einstige Victoria's Secret-Model schlüpfte in ein eng anliegendes weißes Kleid und wählte dazu einen cremefarbenen Blazer. Ihre Haare hatte sie zu einem strengen Dutt zusammengebunden – eine große Sonnenbrille machte ihr elegantes Kostüm perfekt.

Der Fast & Furious-Darsteller wählte für das sportliche Event einen schwarzen Anzug, unter dem ein weißes T-Shirt hervorblitzte. Mit dunkler Sonnenbrille und einem lässigen Hut gab Jason neben seiner Partnerin ihren coolen Beschützer. Süßes Detail: Auf dem Weg zum Tennisplatz ließ der 54-Jährige die Hand seiner Liebsten nicht los.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington Whiteley mit Töchterchen Isabella

Old Boy's Club / BACKGRID / ActionPress Rosie Huntington-Whitley und Jason Statham in Wimbledon im Juli 2022

Getty Images Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley im Juli 2019

