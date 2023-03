Süß: Nick Jonas und Priyanka Chopra mit Baby Malti gesichtet

Jetzt geht es für die kleine Familie nach Indien! Glücklicher könnte Nick Jonas (30) zurzeit wohl nicht sein. 2018 heiratete er die indische Schauspielerin Priyanka Chopra (40) – im vergangenen Jahr rundete die Geburt ihrer Tochter Malti die Beziehung noch ab. Seitdem teilt das Paar regelmäßig Schnappschüsse mit dem Nachwuchs im Netz. Nach einem Jahr soll Priyanka und Nicks kleine Tochter jetzt wohl die Heimat ihrer Mutter kennenlernen.

Wie Paparazzi-Bilder jetzt zeigen, wurden Nick, Priyanka und die kleine Malti am Freitag bei ihrer Ankunft in Priyankas Heimatland Indien gesichtet. Sie kamen am Flughafen in Mumbai mit einem schwarzen Mercedes an und stiegen lässig aus dem Auto. Die beiden Eltern trugen Sonnenbrillen, um sich vor der grellen Sonne zu schützen, während ihr Nachwuchs im gestreiften Rüschenkleid ziemlich süß aussah. Auf den Aufnahmen wirkte die Familie ausgelassen und glücklich.

Im Netz sprechen die beiden Eheleute eigentlich nicht wirklich über ihr Privatleben. In der "The Kelly Clarkson Show" verriet Nick jedoch, wie der Familienalltag bislang so läuft: "Es ist einfach eine absolut magische Zeit in unserem Leben. Auch ziemlich wild – aber es ist ein Segen, sie zu Hause zu haben. Es ist einfach wunderbar bisher."

MEGA Nick Jonas und Priyanka Chopra mit Baby Malti

MEGA Nick Jonas und Priyanka Chopra mit Baby Malti

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und ihre Tochter Malti im Februar 2023

