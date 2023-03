Unfair? Joachim Llambi kritisiert "Let's Dance"-Timon scharf

Timon Krause (28) konnte Joachim Llambi (58) nicht überzeugen. Eigentlich schlägt sich der Mentalist an der Seite von Ekaterina Leonova (35) ganz gut. Der Autor räumt Woche für Woche von der Jury eine hohe Punktzahl ab. In dieser Woche tanzte er jedoch aufgrund des Partner-Switch mit Isabel Edvardsson (40). Mit der Performance konnte er Joachim Llambi jedoch so gar nicht überzeugen. Einige Zuschauer fanden das Urteil des Jurors nicht fair!

"Das sieht nach Arbeit aus, das sieht künstlich aus. Es war so ein bisschen hektisch, es hat mich nicht gecatcht", urteilte Joachim über Timons Tanz. Die Performance sei dennoch nicht schlecht gewesen, betonte der Wertungsrichter. "Sechs Punkte sind frech für Timon – sorry. Das hat mit Objektivität nichts zu tun", ärgerte sich ein User auf Twitter über die Bewertung. "Er kann Timon echt nicht leiden", vermutete ein anderer. Insgesamt bekam Timon 24 Punkte von der Jury.

Andere stimmten Joachim jedoch zu. "Ich fand auch, dass es bei Timon etwas hölzern aussah", fand ein Zuschauer. Nachdem Knossi (36) und Mariia Maksina (25) getanzt haben, nutzte Joachim jedoch nochmal die Gelegenheit, Timon zu kritisieren. "Timon ist so ein Korrekter, der alles technisch gut macht und du bist einer, der geht über das Technische hingweg – dafür hast du Herz und Gefühl. Damit bietest du einen Mehrwert", meinte der 58-Jährige.

Getty Images Joachim Llambi

Simon Pfaff Ekaterina Leonova mit Timon Krause bei "Let's Dance"

Instagram / knossi Knossi und Mariia Maksina bei "Let's Dance" 2023

