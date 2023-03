Wie endet es für Joe Goldberg? "You" bekommt letzte Staffel!

Kommt Joe Goldberg mit seinen Taten davon? 2018 war die erste Staffel der Erfolgsserie You über die Bildschirme geflimmert. In dem Netflix-Streifen dreht sich alles um Joe alias Penn Badgley (36), dessen Liebesgeschichten meist ein tragisches und brutales Ende nehmen. Erst vor wenigen Wochen feierte die vierte Staffel Premiere. Darin deutet sich bereits an: Joe setzen seine Taten mental langsam, aber sicher, schwer zu – denn seine Opfer verfolgen in seinem Kopf. Die Thriller-Reihe soll mit der fünften Staffel enden. Und eine Frage stellen sich die Fans: Bleibt Joe Goldberg als eiskalter Mörder unentdeckt?

