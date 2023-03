Letzte Season: Die Serie "You" bekommt eine fünfte Staffel!

Es gibt tolle Neuigkeiten für alle Fans der Netflix-Show You! Vor wenigen Wochen hatte die vierte Staffel der beliebten Thriller-Serie mit Penn Badgley (36) in der Hauptrolle Premiere gefeiert: In den neuen Folgen dreht sich wieder alles um den Serienmörder Joe Goldberg, der inzwischen als Professor in London untergetaucht ist. Doch mit den Geschehnissen in Großbritannien ist die Geschichte noch nicht abgeschlossen: Jetzt wurde bestätigt, dass "You" eine fünfte Staffel bekommt – und diese Season wird gleichzeitig die Letzte sein!

Im Rahmen einer offiziellen Pressemitteilung, die jetzt unter anderem People vorliegt, verkündete der Streamingdienst Netflix, dass weitere Folgen der erfolgreichen Serie geplant sind. "Wird Joe Goldberg endlich für seine Strafen büßen? Fans des beliebten Thrillers werden bald mehr über Joes Schicksal erfahren, wenn 'You' für eine fünfte und letzte Staffel zurückkehrt", erklärten die Verantwortlichen der Videoplattform.

Der Hauptdarsteller Penn hatte bereits gegenüber GQ preisgegeben, dass das Ende von "You" schon seit Jahren geplant sei. "Ich weiß, was der Showrunner Greg Berlanti mir vor ein paar Jahren vorschlug, als er dachte, es wäre der richtige Weg, um die Serie zu beenden", hatte der Schauspieler betont und hinzugefügt: "Wenn es eine weitere Staffel gibt, wird es, denke ich, ein großes Finale geben."

Netflix Der Cast von "You" Stafffel vier

Netflix Penn Badgley als Joe Goldberg in "You"

Netflix Penn Badgley, "You"-Darsteller

