Wok auf dem Kopf: Fans lachen über Jorges "Let's Dance"-Look

Jorge Gonzalez (55) hat sich mal wieder selbst übertroffen! Der Choreograf sitzt auch in diesem Jahr in der Let's Dance-Jury und bewertet die tanzenden Promis und ihre Tanzpartner. Dabei stiehlt das Model den Kandidaten gelegentlich aber die Show: Mit seinen ausgefallenen Frisuren und extravaganten Outfits zieht der gebürtige Kubaner regelmäßig alle Blicke auf sich. So wie auch in dieser Woche – die Fans finden den Look aber eher fragwürdig.

Jorge trug in der Show einen fließenden schwarzen Overall – seinen Kopf zierte ein dreieckiger Hut mit Bommeln. Die Twitter-Gemeinde reagierte ziemlich irritiert auf den wilden Look: "Jorge... Also irgendwann fehlen mir die Worte. Irgendwie sieht es auch aus wie so ein undefinierbares Faschingskostüm im Kindergarten" oder "Ah verdammt, da ist mein Wok. Schon die ganze Woche gesucht", schrieben einige User.

Er bekam für seine Robe aber auch Komplimente und Zuspruch. Und auch Jorge selbst scheint sein Outfit ziemlich zu feiern. Auf Instagram teilte er einen Clip, in dem er selbstbewusst performt. "Ich bringe French Couture zu der Show", kündigte er an.

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez, "Let's Dance"-Juror

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez, TV-Star

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez, "Let's Dance"-Juror

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de