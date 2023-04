Ehekrise? Britney Spears' Mann Sam erklärt fehlenden Ehering

Sam Asghari (29) redet Klartext! Im Juni 2022 war der Schauspieler gemeinsam mit Britney Spears (41) vor den Traualtar getreten. Doch in den vergangenen Wochen hatten immer wieder Gerüchte über eine Ehekrise die Runde gemacht. Vor wenigen Tagen war Sam dann sogar ohne seinen Ehering unterwegs – etwa ein Zeichen? Sam klärt jetzt auf, wie es um ihn und Britney steht.

Wie Page Six berichtet, habe der 29-Jährige über seinen Pressesprecher Brandon Cohen ein Statement abgegeben. Der gebürtige Iraner beteuert, dass es keine Eheprobleme bei ihm und der "Born to Make You Happy"-Interpretin gebe. Doch warum war Sam dann ohne seinen Ehering unterwegs? Dafür hat der "Hot Seat"-Darsteller ebenfalls eine Antwort: Er habe das Schmuckstück aufgrund von Dreharbeiten für einen Film ablegen müssen.

Wie er erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit TMZ ausgeplaudert hatte, hoffe er, schon bald auch gemeinsam mit seiner Ehefrau vor der Kamera stehen zu dürfen. Welches Genre der Film haben soll, wisse er auch schon bereits: Action. "Sie ist sehr sportlich, also vielleicht... kann sie hochspringen und ein paar Leute treten und ein paar Stunts machen. Darin wäre sie wirklich gut", hatte Sam seine Wahl erklärt.

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de